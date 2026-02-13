Диетолог Нефедова объяснила, кому вредно пить минеральную воду
Нефедова объяснила в интервью, что качественная минеральная вода насыщена питательными веществами, и в этом плане ее включение в рацион может быть полезно зимой, когда становится меньше свежей растительной продукции, содержащей витамины и минералы.
«Содержание питательных веществ в природной (добытой из источников) и в «искусственной» минеральной воде могут сильно различаться, но обычно в ней в большом количестве содержатся минералы: карбонат кальция, сульфат магния, калий, сульфат натрия», - перечислила диетолог, беседуя с «Лентой.ру».
Нефедова добавила, что микроэлементы в минералке позитивно влияют на состояние костей. Также благодаря их воздействию снижается риск сердечных заболеваний, осуществляется профилактика запоров.
«Однако минеральная вода полезна не для всех», - предупредила специалист.
Объясняя, кому вредно пить минеральную воду, диетолог уточнила: это, в первую очередь, люди, страдающие изжогой, подверженные метеоризму. Кроме того, минералка может быть противопоказана, если необходимо ограничивать употребление натрия – некоторые виды воды содержат его в большом количестве.
