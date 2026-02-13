Академик Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни

Отказ от сигарет и каждодневное употребление овощей и фруктов входят в число правил, способствующих долголетию, – об этом сообщила российский академик Оксана Драпкина.Академик Драпкина отметила, что продлению жизни способствуют здоровые привычки, и лучше, если люди начинают следовать им как можно раньше. Эксперт привела пример: если человек является физически активным еще в молодости и сохраняет свою подвижность и регулярную практику физических нагрузок в дальнейшем, это может продлить его жизнь на четыре года.Оксана Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни, о чем рассказала «Российская газета».Отказ от курения.Регулярное потребление овощей и фруктов в количестве минимум 400 граммов.Следование умеренной или интенсивной физической активности: не менее 150 минут умеренных физнагрузок или 75 минут интенсивных в неделю.Контроль над количеством сахар и соли (последняя не должна употребляться более 5 граммов в сутки).Строго умеренное употребления алкоголя или его исключение.Академик добавила, что следование данным принципам в своем образе жизни существенно снижает риск смерти от последствий сердечно-сосудистых заболеваний.

