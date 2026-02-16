Названа неожиданная причина преждевременного износа суставов у молодых людей
Синнетт отметил, что правильное питание и физическая активность эффективнее всего защищают суставы от разрушения. Однако в последние годы рост случаев остеоартроза заметили как раз у приверженцев ЗОЖ, которые постоянно следят за питанием и занимаются спортом.
По словам врача, дело в том, что многие любители здорового образа жизни совершают одни и те же ошибки. Например, они исключают из рациона молочные продукты, считая их жирными и вредными, хотя на самом деле они являются главными источниками кальция. По словам Синнетта, такая диета особенно разрушительна для подростков и молодежи, так как суставы достигают своей максимальной плотности только к 30 годам.
Вторым разрушительным для суставов фактором специалист назвал неправильные занятия спортом. Он уточнил, что идеальная тренировка для суставов включает аэробную и силовую нагрузку, а также растяжку. Однако если делать упражнения неправильно или без подготовки, они лишь вредят, так как травмируются мягкие ткани и постепенно деградирует хрящ, защищающий сустав.
