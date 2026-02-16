The Lancet: ожирение резко увеличивает риск госпитализации из-за инфекций
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ученые изучили, увеличивает ли ожирение у взрослых риск тяжелых инфекций, и оценили его вклад в смертность от инфекций во всем мире.
Почти каждый восьмой взрослый в мире страдает ожирением, однако его влияние распространяется не только на диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Во время пандемии коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) было замечено, что у пациентов с ожирением часто наблюдались более высокие показатели тяжести заболевания и смертности в больницах. Ограничивается ли эта уязвимость только респираторными вирусами, или избыточный вес также увеличивает риск развития многих видов инфекционных заболеваний?
Доказано, что ожирение влияет на общую иммунную систему, вызывает состояние хронических воспалительных изменений и нарушает метаболический гомеостаз, что может повысить риск инфекций и, в частности, привести к более тяжелым инфекционным последствиям. Хотя это биологически правдоподобно, доказательств по различным инфекциям недостаточно. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения того, как ожирение влияет на риск инфекций у разных людей и в разных условиях.
В этом проспективном многокогортном исследовании были объединены данные на индивидуальном уровне из финского исследования государственного сектора и исследования здоровья и социальной поддержки в Финляндии, с повторением в британском биобанке (UK Biobank). Данные использовались для установления базового уровня индекса массы тела (ИМТ) с 1998 по 2010 год, включая как данные, полученные путем самоотчета, так и измеренные данные. Существует три классификации ИМТ: нормальный вес (ИМТ 18,5–24,9 кг/м?), избыточный вес (ИМТ 25,0–29,9 кг/м?) и ожирение (ИМТ >30,0 кг/м?). В группе с ожирением участники были дополнительно разделены на три класса: I класс (30,0–34,9 кг/м?), II класс (35,0–39,9 кг/м?) и III класс (?40,0 кг/м?). Также оценивались окружность талии участников и соотношение талии к росту.
Участники с ранее перенесенными тяжелыми инфекциями были исключены. Для последующего наблюдения использовались национальные регистры госпитализации и смертности для выявления первых случаев тяжелых инфекций, определяемых как инфекции, лечившиеся в стационаре или закончившиеся летальным исходом, а не как более легкие инфекции, лечившиеся в амбулаторных условиях. В общей сложности было классифицировано 925 диагнозов инфекционных заболеваний по типу возбудителя и хроническому характеру заболевания.
Были построены модели регрессии пропорциональных рисков Кокса с поправкой на возраст, пол, социально-экономический статус, курение, потребление алкоголя, физическую активность, использование глюкокортикоидов, гипертонию, метаболический синдром, диабет, кардиометаболические заболевания, респираторные заболевания, рак и депрессию. Отношения рисков были объединены с данными о распространенности ожирения и смертности из исследования «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска» (GBD) для расчета популяционных атрибутивных долей смертности от инфекций в глобальном масштабе.
В финскую когорту вошли 67 766 взрослых (средний возраст 42 года), а в британский биобанк — 479 498 взрослых (средний возраст 57 лет). За периоды наблюдения, превышающие десятилетие, в Финляндии было зарегистрировано 8230 случаев тяжелых инфекций, а в Великобритании — 81 945.
Была выявлена четкая зависимость «доза-эффект»; по сравнению с людьми с нормальным весом, у лиц с ожирением III степени риск госпитализации или смерти, связанных с инфекцией, был почти в три раза выше. Коэффициент риска тяжелых инфекций при ожирении III степени составил 2,69 в Финляндии и 3,07 в британском биобанке. Все степени ожирения были связаны с примерно на 30–40% более высоким общим риском тяжелых инфекций по сравнению с людьми с нормальным весом, при этом существенно более высокие риски наблюдались в наиболее тяжелых степенях ожирения.
Связь оставалась устойчивой даже после учета образа жизни, социально-экономического статуса и различий в состоянии здоровья. Аналогичное увеличение риска наблюдалось при оценке ожирения с использованием окружности талии и соотношения талии к росту. Эти результаты указывают на устойчивые связи между различными показателями ожирения, а не на эквивалентные риски при использовании разных методов измерения.
Ожирение повышало риск почти по всем категориям инфекций. Особенно сильная связь наблюдалась с вирусными инфекциями, в частности с острыми вирусными инфекциями. Бактериальные инфекции, включая инвазивные и локализованные, также чаще встречались у людей с ожирением. Наиболее сильная связь наблюдалась с инфекциями кожи и мягких тканей, при этом риск увеличивался почти в три раза. В исследовании UK Biobank коэффициент риска для COVID-19 составил 2,3. В отличие от этого, повышенного риска для вируса иммунодефицита человека или туберкулеза не наблюдалось, что, вероятно, отражает обратную причинно-следственную связь и снижение веса, связанное с этими заболеваниями.
Анализ изменений веса дополнительно подтвердил эти выводы. У лиц, набравших вес от избыточного до ожирения, наблюдался повышенный риск инфекций, в то время как у тех, кто похудел от ожирения до избыточного или нормального веса, отмечалось умеренное снижение риска.
При применении коэффициентов риска к глобальным данным исследования GBD было установлено, что примерно 8,6% смертей, связанных с инфекциями, в 2018 году, 15,0% в 2021 году и 10,8% в 2023 году были обусловлены ожирением у взрослых. В абсолютных цифрах около 0,6 миллиона смертей, связанных с инфекциями, во всем мире в 2023 году были связаны с ожирением. Наибольшая доля таких смертей наблюдалась в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а наименьшая — в Южной Азии.
Ожирение у взрослых является значительным и устойчивым фактором риска тяжелых инфекций, вызываемых различными патогенами и поражающих различные группы населения. Риск прогрессивно возрастает с увеличением степени ожирения и сохраняется даже после учета образа жизни и состояния здоровья.
Примерно каждая десятая смерть от инфекций во всем мире связана с ожирением у взрослых, а не только с избыточным весом, что свидетельствует о влиянии ожирения как на инфекционные, так и на неинфекционные заболевания. Поэтому крайне важно предотвращать ожирение, внедрять научно обоснованные программы по контролю веса и разрабатывать политику вакцинации и инфекционного контроля, учитывающую проблему ожирения.
Борьба с ожирением поможет снизить количество госпитализаций, смертей и нагрузку на систему здравоохранения как в обычные сезоны инфекционных заболеваний, так и во время будущих пандемий. Однако, поскольку исследование носит наблюдательный характер и основано на конкретных когортных группах населения, полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь, а глобальные оценки основаны на предположениях моделирования, которые могут различаться в зависимости от региона. Кроме того, когорты не являются полностью репрезентативными для населения, и нельзя полностью исключить остаточное влияние искажающих факторов, поэтому абсолютные оценки риска могут отличаться в других популяциях.
