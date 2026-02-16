The Lancet: ожирение резко увеличивает риск госпитализации из-за инфекций

Данные крупных международных когортных исследований показывают, что избыток жировой ткани в организме может повышать восприимчивость к тяжелым инфекциям и существенно способствовать глобальной смертности от инфекций, что подчеркивает важность профилактики как важнейшего приоритета общественного здравоохранения.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ученые изучили, увеличивает ли ожирение у взрослых риск тяжелых инфекций, и оценили его вклад в смертность от инфекций во всем мире.Почти каждый восьмой взрослый в мире страдает ожирением, однако его влияние распространяется не только на диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Во время пандемии коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) было замечено, что у пациентов с ожирением часто наблюдались более высокие показатели тяжести заболевания и смертности в больницах. Ограничивается ли эта уязвимость только респираторными вирусами, или избыточный вес также увеличивает риск развития многих видов инфекционных заболеваний?Доказано, что ожирение влияет на общую иммунную систему, вызывает состояние хронических воспалительных изменений и нарушает метаболический гомеостаз, что может повысить риск инфекций и, в частности, привести к более тяжелым инфекционным последствиям. Хотя это биологически правдоподобно, доказательств по различным инфекциям недостаточно. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения того, как ожирение влияет на риск инфекций у разных людей и в разных условиях.В этом проспективном многокогортном исследовании были объединены данные на индивидуальном уровне из финского исследования государственного сектора и исследования здоровья и социальной поддержки в Финляндии, с повторением в британском биобанке (UK Biobank). Данные использовались для установления базового уровня индекса массы тела (ИМТ) с 1998 по 2010 год, включая как данные, полученные путем самоотчета, так и измеренные данные. Существует три классификации ИМТ: нормальный вес (ИМТ 18,5–24,9 кг/м?), избыточный вес (ИМТ 25,0–29,9 кг/м?) и ожирение (ИМТ >30,0 кг/м?). В группе с ожирением участники были дополнительно разделены на три класса: I класс (30,0–34,9 кг/м?), II класс (35,0–39,9 кг/м?) и III класс (?40,0 кг/м?). Также оценивались окружность талии участников и соотношение талии к росту.Участники с ранее перенесенными тяжелыми инфекциями были исключены. Для последующего наблюдения использовались национальные регистры госпитализации и смертности для выявления первых случаев тяжелых инфекций, определяемых как инфекции, лечившиеся в стационаре или закончившиеся летальным исходом, а не как более легкие инфекции, лечившиеся в амбулаторных условиях. В общей сложности было классифицировано 925 диагнозов инфекционных заболеваний по типу возбудителя и хроническому характеру заболевания.Были построены модели регрессии пропорциональных рисков Кокса с поправкой на возраст, пол, социально-экономический статус, курение, потребление алкоголя, физическую активность, использование глюкокортикоидов, гипертонию, метаболический синдром, диабет, кардиометаболические заболевания, респираторные заболевания, рак и депрессию. Отношения рисков были объединены с данными о распространенности ожирения и смертности из исследования «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска» (GBD) для расчета популяционных атрибутивных долей смертности от инфекций в глобальном масштабе.В финскую когорту вошли 67 766 взрослых (средний возраст 42 года), а в британский биобанк — 479 498 взрослых (средний возраст 57 лет). За периоды наблюдения, превышающие десятилетие, в Финляндии было зарегистрировано 8230 случаев тяжелых инфекций, а в Великобритании — 81 945.Была выявлена четкая зависимость «доза-эффект»; по сравнению с людьми с нормальным весом, у лиц с ожирением III степени риск госпитализации или смерти, связанных с инфекцией, был почти в три раза выше. Коэффициент риска тяжелых инфекций при ожирении III степени составил 2,69 в Финляндии и 3,07 в британском биобанке. Все степени ожирения были связаны с примерно на 30–40% более высоким общим риском тяжелых инфекций по сравнению с людьми с нормальным весом, при этом существенно более высокие риски наблюдались в наиболее тяжелых степенях ожирения.Связь оставалась устойчивой даже после учета образа жизни, социально-экономического статуса и различий в состоянии здоровья. Аналогичное увеличение риска наблюдалось при оценке ожирения с использованием окружности талии и соотношения талии к росту. Эти результаты указывают на устойчивые связи между различными показателями ожирения, а не на эквивалентные риски при использовании разных методов измерения.Ожирение повышало риск почти по всем категориям инфекций. Особенно сильная связь наблюдалась с вирусными инфекциями, в частности с острыми вирусными инфекциями. Бактериальные инфекции, включая инвазивные и локализованные, также чаще встречались у людей с ожирением. Наиболее сильная связь наблюдалась с инфекциями кожи и мягких тканей, при этом риск увеличивался почти в три раза. В исследовании UK Biobank коэффициент риска для COVID-19 составил 2,3. В отличие от этого, повышенного риска для вируса иммунодефицита человека или туберкулеза не наблюдалось, что, вероятно, отражает обратную причинно-следственную связь и снижение веса, связанное с этими заболеваниями.Анализ изменений веса дополнительно подтвердил эти выводы. У лиц, набравших вес от избыточного до ожирения, наблюдался повышенный риск инфекций, в то время как у тех, кто похудел от ожирения до избыточного или нормального веса, отмечалось умеренное снижение риска.При применении коэффициентов риска к глобальным данным исследования GBD было установлено, что примерно 8,6% смертей, связанных с инфекциями, в 2018 году, 15,0% в 2021 году и 10,8% в 2023 году были обусловлены ожирением у взрослых. В абсолютных цифрах около 0,6 миллиона смертей, связанных с инфекциями, во всем мире в 2023 году были связаны с ожирением. Наибольшая доля таких смертей наблюдалась в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а наименьшая — в Южной Азии.Ожирение у взрослых является значительным и устойчивым фактором риска тяжелых инфекций, вызываемых различными патогенами и поражающих различные группы населения. Риск прогрессивно возрастает с увеличением степени ожирения и сохраняется даже после учета образа жизни и состояния здоровья.Примерно каждая десятая смерть от инфекций во всем мире связана с ожирением у взрослых, а не только с избыточным весом, что свидетельствует о влиянии ожирения как на инфекционные, так и на неинфекционные заболевания. Поэтому крайне важно предотвращать ожирение, внедрять научно обоснованные программы по контролю веса и разрабатывать политику вакцинации и инфекционного контроля, учитывающую проблему ожирения.Борьба с ожирением поможет снизить количество госпитализаций, смертей и нагрузку на систему здравоохранения как в обычные сезоны инфекционных заболеваний, так и во время будущих пандемий. Однако, поскольку исследование носит наблюдательный характер и основано на конкретных когортных группах населения, полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь, а глобальные оценки основаны на предположениях моделирования, которые могут различаться в зависимости от региона. Кроме того, когорты не являются полностью репрезентативными для населения, и нельзя полностью исключить остаточное влияние искажающих факторов, поэтому абсолютные оценки риска могут отличаться в других популяциях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки