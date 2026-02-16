Издание The Conversation развенчивает миф о супер-пользе горячей воды

В соцсетях разгоняются публикации о пользе «оздоровительной» привычки: ежедневно выпивать чашку горячей воды без заварки и добавок. Авторы постов уверяют, что она поможет похудеть, улучшит кожу, снимет боль при менструации и даже вылечит простуду.Главным фактором, поясняют эксперты, остаётся не температура, а собственно гидратация. Вода требуется для нормальной функции почек, пищеварения, кровообращения и оптимизации артериального давления. Дефицит жидкости, как демонстрируют исследования 2025 года, порой даже усиливает реакцию на повседневный стресс. Зато убедительных данных о том, что горячая вода полезнее комнатной, не получено.Популярно утверждение, что горячая вода помогает похудеть, что так же миф. В целом достаточное потребление воды реально способствует оптимизации веса: она способствует росту чувства сытости и позволяет сократить употребление сладких напитков. Но главный фактор - это общий объем жидкости и состав рациона, а не температура напитка.Что касается боли в горле, тут ситуация иная. Теплые напитки могут облегчать симптомы, поскольку тепло само по себе расслабляет ткани, разжижает слизь и снижает раздражение слизистой. Поэтому при простуде и рекомендуется теплый чай, молоко или вода. Но это не лечение инфекции, а симптоматическое облегчение.«Детокс-эффект» горячей воды тоже не подтверждён исследованиями. Очищается организма благодаря работе печени и почек, а не «промыванием» горячей жидкостью. Гидратация помогает поддерживать эластичность кожи, но тут не важна температура воды.При менструальных болях тепло помогает, но при внешнем действии, например, грелкой. Так расслабляются мышцы и улучшается кровообращение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки