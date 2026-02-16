Conversation: Развеян популярный миф об интервальном голодании

Пропуск завтрака часто вызывает «туман в голове», раздражительность и снижение продуктивности. Но в последние годы популярность интервального голодания резко растёт: миллионы людей применяют его для контроля веса и гармонизации обмена веществ.Есть ли возможность получения метаболических преимуществ без ущерба для ментальных способностей? Международной группой исследователей проведено крупнейшее на сегодняшний день исследование в формате метаанализа, нацеленное на выяснение процесса влияния голодания на работу мозга. Об этом рассказывает ресурс The Conversation.Учеными проведён анализ 63 научных публикаций, посвящённых 71 независимому исследованию, в которые были вовлечены 3 484 участника. Эксперты рассмотрели в общей сложности 222 показателя когнитивных функций — внимание, память, исполнительные функции и пр. Работы охватывали около 70 лет, с 1958 по 2025 год.Основной вывод оказался неожиданным: у здоровых взрослых людей не обнаружили значимых различий в ментальной продуктивности в состояниях голода и насыщения. Испытуемые выполняли тесты на память и концентрацию примерно одинаково без привязки к тому, ели они недавно или нет.Авторы объясняют это феноменом «метаболического переключения». Примерно через 12 часов после приема пищи истощаются запасы гликогена, и организм начинает использование кетоновых тел — альтернативного источника энергии, образующегося при расщеплении жиров. Данные вещества эффективно снабжают мозг топливом, компенсируя понижение уровня глюкозы.Исследование выявило ряд важных нюансов. Возраст - ключевой фактор. У взрослых людей снижение показателей не происходило, тогда как у детей и подростков ментальные способности при пропуске приема пищи уменьшались. Причина в том, что развивающийся мозг более восприимчив к энергетическим колебаниям, и регулярное питание для школьников крайне важно.Второй фактор — время суток. Участники, тестирование которых проходило поздно днем, демонстрировали в состоянии голода более выраженные колебания продуктивности. Видимо, голод становится катализатором естественных циркадных спадов активности.Исследователи отмечают: у большинства здоровых взрослых интервальное голодание не сказывается отрицательно на умственной работоспособности. Но детям, подросткам и людям с рядом заболеваний перед подобными экспериментами требуется консультация врача.

