STTT: Предложен простой и эффективный способ профилактики остеопороза
Исследователями выявлен белок Piezo1, действующий как молекулярный сенсор механической нагрузки. Если человек двигается, кости испытывают давление и деформируются. Piezo1 отвечает на эти механические сигналы, запуская каскад биохимических процессов, которые способствуют формированию новой костной ткани и параллельно подавляют концентрацию жира в костном мозге.
В центре внимания специалистов из Гонконгского университета были мезенхимальные стволовые клетки костного мозга. Они способны трансформироваться остеобласты — клетки, создающие костную ткань, или в адипоциты, то есть, жировые клетки. В каком именно направлении пойдёт дифференцировка, зависит от многих факторов, таких как гормоны, воспалительные сигналы и механическая нагрузка.
Эксперименты на грызунах показывают, что при отсутствии Piezo1 уменьшается плотность костей и создание новой костной ткани, а число жировых клеток в костном мозге, напротив, растёт. У животных, лишённых этого белка, даже физические упражнения не вызывали традиционного укрепляющего эффекта. Новые исследования дали возможность расшифровать сигнальные пути, которые позволяют Piezo1 регулировать баланс между формированием кости и накоплением жира.
Авторы работы поясняют, что им удалось расшифровать, как организм трансформирует движение в более крепкие кости. Выяснилось, что активация пути Piezo1 способна «обмануть» организм через создание эффекта физической нагрузки даже при отсутствии настоящего движения.
Это крайне важно для людей в возрасте, пациентов с ограниченной подвижностью и тех, кто по другим причинам не может постоянно заниматься спортом. Препараты, влияющие на путь Piezo1, могут затормозить утрату костной массы и уменьшить риски переломов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий