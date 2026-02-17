Роспотребнадзор зафиксировал скачок ОРВИ до октябрьских значений

Эпидемиологическая ситуация в России вернулась к показателям начала октября. В Роспотребнадзоре также отмечают небольшой подъем заболеваемости коронавирусом и изменение структуры циркулирующих вирусов.Согласно оперативным данным ведомства, на седьмой неделе 2026 года медики выявили 775 тысяч случаев респираторных инфекций. Показатель вернулся к уровню начала октября прошлого года, что для февраля является достаточно высоким значением. Специалисты связывают это с сезонной активизацией риновирусов — их доля в структуре заболеваемости продолжает расти, вытесняя другие патогены.Интересная динамика наблюдается с гриппом: количество подтвержденных случаев снизилось до 5,8 тысячи против 7 тысяч неделей ранее. Однако, как предупреждают в Роспотребнадзоре, доля вирусов гриппа А(H1N1) pdm09 и В, характерных для этого времени года, пока держится на невысоких отметках, но может пойти вверх. Хорошая новость в том, что оба штамма соответствуют вакцинным — то есть привитые граждане защищены от тяжелого течения болезни.Коронавирус тоже напомнил о себе: за неделю зафиксировано 6,4 тысячи новых случаев, что на 4,9% превышает показатели предыдущей недели. Хотя цифры далеки от пиковых значений прошлых лет, эпидемиологи призывают не игнорировать симптомы и не переносить болезнь на ногах.В связи с осложнением обстановки в Роспотребнадзоре напомнили базовые правила: чаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей и носить маски в местах повышенного риска. При первых признаках недомогания специалисты советуют оставаться дома и вызывать врача, не занимаясь самолечением.

