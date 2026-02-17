Врач назвал неожиданную причину есть киви с кожурой

Врач-диетолог Сергей Малоземов назвал неожиданную причину есть киви с кожурой.Диетолог объяснил, что в кожуре киви содержится намного больше клетчатки, необходимой для правильной работы кишечника, чем в мякоти. Кроме того, кожура богата фолиевой кислотой, которая важна для работы мозга и сердца, а также витаминами C и E, которые нужны для иммунной системы и здоровья кожи.«Выбрасывая кожуру, вы реально выкидываете витамины. А ведь один плод киви, съеденный целиком, способен в какой-то степени и нервы успокоить, и сон наладить, и работу пищеварения подтолкнуть», — добавил Малоземов.Доктор подчеркнул, что при выборе киви важно обращать внимание на то, чтобы кожица была сухой, ворсистой и равномерно окрашенной, а также не имела пятен или вмятин. Он посоветовал выбирать плоды средней твердости и обязательно тщательно мыть их перед употреблением.

