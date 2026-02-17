Кофе полезен гипертоникам для защиты от атеросклероза

Японские исследователи пришли к выводу, что у людей с гипертонией, пьющих кофе, состояние сосудов лучше чем у гипертоников, не употребляющих его.Группа специалистов под руководством Такаюки Ямадзи, представляющих один из университетов Хиросимы, проанализировала влияние кофе на сосудистую систему людей, болеющих гипертонией. Ученые исследовали, как связаны между собой привычка ежедневно пить кофе и сосудистая функция на основе примеров 462 пациентов, страдающих артериальной гипертензией. Все они проходили медосмотры в период с 2016 по 2021 год. Средний возраст испытуемых составлял 65 лет.Добровольцы были поделены на группы, исходя из того, присутствовал или нет кофе в их ежедневном рационе. В той группе, где пациенты пили кофе, напиток употреблялся в среднем на уровне двух чашки в день.Дальнейшее изучение вопроса показало, что у людей с гипертонией, регулярно употребляющих кофе, лучше сохраняются специфические параметры сосудистого здоровья – их сосуды находятся в лучшем состоянии по сравнению с теми, кто игнорирует напиток. Таким образом кофе более эффективно защищает гипертоников от сосудистых патологий, ведущих к атеросклерозу – состоянию, возникающему как предвестник сердечных приступов или инсульта. При атеросклерозе сосудистая ткань покрывается бляшками из холестерина и кальция, твердеет и становится подверженной разрыву под действием давления крови.«Риск развития эндотелиальной дисфункции и дисфункции гладких мышц сосудов значимо меньше у тех, кто выпивал от 0,5 до 2,5 чашки (примерно 100-500 миллилитров) кофе ежесуточно», - цитируют специалистов «ИноСМИ».Исследователи уточнили, что прием кофе позитивно влияет на функции эндотелиальных клеток, составляющих внутреннюю оболочку сосудов. Данными клетками выделяются вещества, расширяющие сосуды – это защищает их от повреждений, вызываемых давлением крови.«По сравнению с участниками, отказавшимися от кофе, у пьющих этот напиток вероятность развития дисфункции эндотелия снизилась 45%, дисфункции гладких мышц сосудов – на 50%», - заявили авторы работы.

