Живите долго и счастливо: учёные рассказали, что губит людей с диабетом

Международное исследование показало, что значительная доля тяжёлых осложнений при сахарном диабете 2?го типа связана не столько с самим заболеванием, сколько с дефицитом физической активности.Анализ данных почти 2,4 млн человек позволил количественно оценить влияние гиподинамии на развитие опасных последствий болезни.Команда учёных из Федерального университета Риу?Гранди?ду?Сул (Бразилия) провела метаанализ 27 научных работ, выполненных в разных странах. Исследователи пришли к выводу, что отсутствие регулярных физических нагрузок повышает вероятность развития осложнений диабета. Исследователи утверждают что даже 150 минут физических нагрузок могут благодатно повлиять на общее состояние организма. А тот, кто мало двигается, рискует получить ряд неприятных диагнозов.Учёные подчёркивают: многие пациенты и даже медики воспринимают осложнения диабета как неизбежное следствие болезни. Однако данные исследования доказывают, что существенную часть негативных последствий можно предотвратить, просто увеличив уровень физической активности до рекомендованных норм – передаёт TagilCity.

