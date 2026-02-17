Онколог Ильин назвал наиболее безопасные для жарки масла

По словам онколога Антона Ильина, жареные в масле продукты лучше по возможности не есть совсем.Врач-онколог Антон Ильин сообщил в интервью, что наиболее безопасным способом жарки является готовка без применения масла – например, на аэрогриле или мангале, в духовке, печи. Что касается использования растительных масел, специалист предупредил: далеко не все масла, даже очень полезные, подходят для обжаривания блюд.«При высоких температурах многие полезные растительные масла превращаются во вредные трансжиры, которые опасны тем, что наш организм не способен их расщеплять и усваивать. Поэтому они накапливаются и становятся источником заболеваний: онкологических, сердечнососудистых, воспалительных, эндокринных и так далее», - сказал Ильин, беседуя с «Газетой.Ru».Онколог уточнил, что безопасными для жарки маслами являют те из них, которые долго не дымятся и не коптят при накаливании. Чем выше градус начала дымления масла – тем лучше.«Рафинированное подсолнечное масло начинает коптить только при 232°C, а значит – вполне безобидно при жарке», - привел пример Ильин.Медик объяснил, что в тот момент, когда разогретое масло начинает дымить, его жирные кислоты преобразуются в опасные для организма трансжиры. Онколог предупредил, что полезные растительные масла холодного отжима начинают быстро коптить при нагреве – жарить на них нельзя.Резюмируя, Ильин назвал три самых подходящих и безопасных для жарки масла – это качественное топленое, сливочное масло, рафинированное кокосовое масло и рафинированное подсолнечное масло.

