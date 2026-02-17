Россиянкам назвали причины не пытаться быстро похудеть

Быстрое похудение опасно для здоровья, предупредила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Она назвала россиянкам причины, по которым не стоит пытаться радикально сбрасывать вес.По словам Ладыгиной, резкое похудение может привести к опущению внутренних органов, например, могут сместиться почки. Это происходит из-за того, что при резком похудении связочный каркас не успевает перестроиться.«У женщин резкое и сильное ограничение калорийности рациона может спровоцировать крах гормональной системы. Если не будет "депо" для синтеза половых гормонов, нарушится цикл, и восстанавливать его придется уже вместе с врачом. Нарушения гормонального баланса могут возникнуть и у мужчин», — добавила врач.Другими опасными побочными эффектами экстремальных диет она назвала нарушение эндокринной функции и работы желчного пузыря, проблемы с щитовидной железой и ЖКТ. Кроме того, при быстром похудении человек чаще всего теряет мышечную массу, а не жировую ткань, подчеркнула Ладыгина.

