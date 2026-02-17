Врач объяснил, почему мужчины чаще женщин подвержены заболеваниям ЖКТ

Принято считать, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью и нередко игнорируют тревожные симптомы. Тем не менее статистика показывает: мужскому организму защита требуется не меньше, чем женскому. Это касается не только сердечно-сосудистой и дыхательной систем, но и органов желудочно-кишечного тракта. О том, почему представители сильного пола входят в группу повышенного риска и какие заболевания ЖКТ у них встречаются чаще, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Хомутова.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", такие онкологические заболевания, как колоректальный рак, а также рак желудка, печени и поджелудочной железы, у мужчин диагностируются чаще, чем у женщин. Рак желудка по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди причин онкологической смертности. Помимо злокачественных новообразований, мужчины чаще сталкиваются с хроническими воспалительными заболеваниями пищеварительной системыСреди причин повышенной уязвимости мужского ЖКТ врач выделяет вредные привычки и особенности питания. Курение и употребление алкоголя усиливают воспаление слизистой оболочки, способствуют развитию гастрита и язвенной болезни, а также увеличивают риск онкологии. Рацион с преобладанием красного и переработанного мяса, избытком соли и дефицитом клетчатки также связан с повышенной вероятностью рака и заболеваний желудка.В качестве профилактики специалист рекомендует пересмотреть образ жизни, отказаться от вредных привычек, наладить питание и не откладывать визит к врачу при появлении даже незначительных симптомов. Важную роль играет и регулярное прохождение ежегодных медицинских осмотров.

