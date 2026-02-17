BJSM: физическая активность столь же эффективна при депрессии, как антидепрессанты

Крупный обзор исследований подтвердил: регулярная физическая активность заметно снижает симптомы депрессии и по эффективности сопоставима с психотерапией и медикаментозным лечением.Авторы провели так называемый «мета-мета-анализ» — один из самых строгих типов научного обзора. Вместо проведения нового эксперимента ученые объединили данные уже существующих метаанализов. В итоговую выборку вошли 63 обзорных работы, охватывающие 81 метаанализ, 1079 отдельных исследований и данные 79 551 участника разного возраста.Полезными оказались все виды упражнений, однако наибольший эффект показали аэробные нагрузки — бег, быстрая ходьба, велоспорт. Дополнительным фактором оказалась социальная среда: занятия в группе и под руководством специалиста приносили больший эффект, чем индивидуальные тренировки. Исследователи предполагают, что чувство принадлежности и поддержка усиливают антидепрессивный эффект движения.Авторы отметили, что эффект физической активности сопоставим с результатами психотерапии и приема антидепрессантов. Это позволяет рассматривать упражнения не просто как элемент здорового образа жизни, а как полноценное клиническое вмешательство.По мнению авторов, следующий шаг — не доказательство эффективности, а внедрение. Главная проблема — мотивация: людям с депрессией часто трудно начать и поддерживать регулярную физическую активность.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки