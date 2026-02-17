Эксперт перечислил симптомы лихорадки чикунгунья
Как сообщает "МК в Волгограде", основными источниками заражения являются азиатский тигровый и желтолихорадочный комары. При этом спустя неделю после заражения инфекция может передаваться и от человека. К числу главных симптомов можно отнести высокую температуру, боли в суставах, а также слабость, светобоязнь и тошноту.
К сожалению, до сих пор не существует специфического лечения лихорадки. Поэтому основные усилия врачей направлены на ослабление синдромов, для чего используются жаропонижающие и обезболивающие препараты При этом, отмечает эксперт, запрещены препараты, которые содержат аспирин и другие салицилаты.
