Эксперт перечислил симптомы лихорадки чикунгунья

Во время посещения стран Азии, Африки и Латинской Америки туристы могут заразиться лихорадкой чикунгунья – болезнью, которая характерна серьезными осложнениями. Доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов рассказал об основных симптомах болезни и вариантах ее профилактики.Как сообщает "МК в Волгограде", основными источниками заражения являются азиатский тигровый и желтолихорадочный комары. При этом спустя неделю после заражения инфекция может передаваться и от человека. К числу главных симптомов можно отнести высокую температуру, боли в суставах, а также слабость, светобоязнь и тошноту.К сожалению, до сих пор не существует специфического лечения лихорадки. Поэтому основные усилия врачей направлены на ослабление синдромов, для чего используются жаропонижающие и обезболивающие препараты При этом, отмечает эксперт, запрещены препараты, которые содержат аспирин и другие салицилаты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки