Врач развеял мифы о домашних способах сбить температуру

Опасно не столько число на градуснике, сколько неправильные действия в попытке сбить температуру домашними экспериментами, рассказал врач-терапевт Александр Новиков.По словам врача, первое, что категорически противопоказано, — это растирание спиртом или уксусом. Он объяснил, что спирт мгновенно всасывается через кожу и дыхательные пути, вызывает интоксикацию, судороги, и даже угнетение дыхания, а также вызывает резкий спазм сосудов. Из-за этого, продолжил эксперт, внутренняя температура не падает, а наоборот подскакивает еще выше.Также Новиков предостерег от укутывания больного одеялами, потому что искусственное создание «парника» приводит к тепловому удару, критическому обезвоживанию и сбоям в работе сердца и мозга. Для пожилых людей и маленьких детей такая ошибка может стать фатальной, добавил он.«Третья ошибка — бесконтрольный прием жаропонижающих. Превышение дозы парацетамола занимает одно из первых мест среди причин острой печеночной недостаточности, а комбинирование нескольких препаратов "на всякий случай" может обернуться токсическим поражением печени или желудочно-кишечным кровотечением. Категорически нельзя принимать аспирин детям и подросткам при вирусной инфекции — это риск синдрома Рея, потенциально смертельного состояния с поражением печени и мозга», — поделился терапевт.

