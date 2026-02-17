Назван главный провокатор сердечной недостаточности

Кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Юлия Лысакова перечислила основные причины развития хронической сердечной недостаточности.

Главным провокатором сердечной недостаточности Лысакова назвала неконтролируемую гипертонию. «В мире до 1,5 миллиарда человек живут с повышенным давлением, и 95 процентов случаев сердечной недостаточности спровоцированы именно этой патологией. Поэтому так важно своевременно диагностировать и лечить ее», — подчеркнула кардиолог.

Второй по степени распространенности причиной сердечной недостаточности является ишемическая болезнь сердца, вызванная атеросклерозом коронарных артерий. При этом, как отметила Лысакова, на долю таких заболеваний, как нарушения ритма, перикардиты и пороки сердца, приходится всего от 5 до 10 процентов случаев этой патологии.

«Сердечная недостаточность связана с высокой смертностью: в течение года от нее умирает каждый пятый человек, в течение пяти лет — каждый второй. Особенно опасно, если эта патология развивается в дуэте с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом или ожирением», — добавила доктор.

