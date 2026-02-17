Контроль количества потребляемого сахара и насыщенного жира является одной из привычек, способствующих долголетию, заявил терапевт Михаил Кобрянов.Врач Кобрянов перечислил продлевающие жизнь простые привычки. В их списке он выделил регулярную физическую деятельность – для продления жизни важно ежедневно ходить пешком, заниматься домашней работой, выполнять упражнения.«Регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких, как болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения, диабет. Кроме того, помогает предотвратить гипертоническую болезнь, улучшает психическое здоровье», - цитируют врача «Кубанские новости».Также специалист отметил важность питания. Кобрянов подчеркнул, что ежедневное употребление растительных продуктов является еще одной простой привычкой, помогающее жить дольше. Согласно рекомендации врача, следует перекусывать фруктами, овощами, бобовыми, орехами, цельными злаками.Помимо того, для долгой и здоровой жизни важно не злоупотреблять сахаром: его количество в питании должно быть исключительно минимальным, не более 5 процентов от суточного количества калорий. Что еще важно контролировать – это количество съедаемого насыщенного, соли. Врач посоветовал взять за правило употреблять не больше чайной ложки соли в день, а среди жиров отдавать предпочтение ненасыщенным.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки