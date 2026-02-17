Российские учёные создали прибор, который может помочь выявлять рак по капле крови

Российские учёные создали прибор для оперативного выявления повреждений клеток, которые могут приводить к онкологии и другим серьёзным заболеваниям.Разработкой занимались специалисты Университета ИТМО, Санкт-Петербургского академического университета имени Ж.И. Алфёрова РАН и Института аналитического приборостроения РАН. Проект поддержан грантом РНФ, результаты исследования опубликованы в журнале Microchemical Journal.Учёные сосредоточились на окислительном стрессе — состоянии, при котором в организме накапливаются активные формы кислорода. Они возникают из-за курения, алкоголя, загрязнённого воздуха и хронических заболеваний. В избытке такие частицы повреждают белки и ДНК, ускоряют старение и повышают риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.Для измерений исследователи использовали хемилюминесценцию — свечение, возникающее в ходе химической реакции. В приборе применяется люминол: при контакте с активными формами кислорода он начинает светиться, а по интенсивности свечения можно определить их уровень.Ключевым элементом стал микрофлюидный чип с микроканалами особой формы. Они ускоряют и равномерно смешивают реагенты, это повышает точность анализа. По словам авторов, устройство показало результат в полтора–два раза точнее по сравнению с ручным смешиванием.Учёные надеются, что на базе разработки появятся экспресс-тесты нового поколения: по капле крови можно будет оценивать состояние пациента и эффективность лечения рака. Помимо медицины, метод пригодится и в криминалистике — например, для поиска скрытых следов крови.«Предложенное нами устройство прокладывает путь к созданию нового поколения аналитических инструментов для разнообразных биомедицинских задач . В дальнейшем мы планируем совершенствовать режимы управления потоками в микроканалах, что позволит более детально анализировать динамику протекающих процессов», — отметил участник проекта, инженер-исследователь международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО Глеб Симоненко.

