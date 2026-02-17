Эндокринолог перечислила полезные для сохранения талии продукты

Избежать появления жировых отложений на талии хорошо помогает цельное зерно, а также бобовые. Более полный список уточнила в интервью эндокринолог Екатерина Бузинова.Врач Бузинова сообщила, что существует основополагающий принцип поддержания здорового веса и профилактики жировых накоплений в области талии.«Следует знать свою суточную норму калорий и не превышать ее. Если же человек ест больше, чем требуется, ему нужно увеличить физическую активность», - поделилась специалист с «Газетой.Ru».Тем, кто поправился в талии, но хотел бы сделать ее более изящной и подтянутой, специалист посоветовала в первую очередь минимизировать количество простых углеводов в своем рационе. Также Бузинова перечислила продукты, которые должны составлять основу питания на пути к стройной талии.«Отдавать предпочтение нужно нежирным белковым продуктам, бобовым, цельнозерновым крупам и некрахмалистым овощам, есть больше клетчатки и листовых зеленых овощей».Бузинова подчеркнула, что, практикуя подходящее питание, можно добиться уменьшения объемов тела даже без физических нагрузок. Главное – системно следовать ему.

