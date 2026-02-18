Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

Мышечные судороги у здоровых людей зачастую спровоцированы перегрузкой и обезвоживанием, а не дефицитом магния.По ее словам, суть проблемы у здоровых людей часто кроется в чрезмерных физических нагрузках из-за переутомления мышц и избыточных тренировок, как следствие, ощущается сильный спазм. При этом популярное мнение о пользе приема магния при судорогах не находит подтверждения в клинических исследованиях.Кроме того, спазмы нередко происходят на фоне обезвоживания, при патологиях стоп (плоскостопие, вальгусная деформация), при ношении неудобной обуви или высоких каблуков, а также при длительном стоянии или сидении без перерывов. Между тем, риск судорог повышается за счет приема противоопухолевых лекарств, злоупотребления алкоголем и бесконтрольного приема мочегонных средств.Как отметила специалист, мышечные спазмы также могут говорить об атеросклерозе, нарушении работы щитовидной железы, анемии и столбняке. У беременных чаще такие проявления связаны с увеличением массы тела, минеральным дисбалансом и отеками ног.Врач добавила, что дефицит магния является редкой причиной судорог и обычно встречается лишь при тяжелых хронических заболеваниях почек или кишечника. Чтобы снизить риск спазмов, Богомолова советует соблюдать водный режим (в среднем 1,5–2 литра воды в день при отсутствии противопоказаний), стараться долго не находиться в одной позе и каждые 30-50 минут делать короткую разминку.Ко всему прочему, по ее рекомендациям, следует носить удобную обувь и отказаться от алкоголя.

