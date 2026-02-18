Раскрыт неочевидный принцип эффективного похудения

Исследовательница в области питания и спорта из Испании Альба Камачо-Карденоса считает, что время приема пищи напрямую связано с набором или потерей веса. Неочевидный принцип похудения она раскрыла в разговоре с The Independent.Специалист рассказала, что провела исследование, показавшее, что эффективность похудения выше, если люди ограничивают «окно» приема пищи до восьми часов в сутки. Она уточнила, что такой принцип питания требует разделить сутки на две части: в течение 8 часов можно есть все, а в течение 16 часов — ничего.«Похоже, что преимущества связаны не с конкретным временем еды, а с общим периодом 16-часового голодания», — объяснила она. Камачо-Карденоса добавила, что при таком питании люди теряли на 1,6-2,8 килограмма больше по сравнению с теми, кто питался обычно.Однако издание со ссылкой на других экспертов отмечает, что проведенное Камачо-Карденосой исследование требует дополнительного изучения. По их мнению, пока есть сомнения относительно того, что люди худели из-за времени приема пищи, не из-за дефицита калорий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки