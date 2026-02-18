Вакцину Merck от Эболы намерены усовершенствовать

Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) участвует в работе по усовершенствованию вакцины Merck от Эболы. Об этом сообщил генеральный директор CEPI Ричард Хатчетт.По его словам, вакцина против Эболы, разработанная компанией Merck во время вспышки 2014-2016 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, является хорошим продуктом."Вакцина обеспечивает иммунитет после одной дозы, она очень безопасна, ее использовали сотни тысяч людей, - отметил специалист. - Но у нее есть некоторые существенные ограничения".В частности, производственный процесс очень устарел, что делает сложным производство в больших количествах. Кроме того, вакцина очень дорогая, а ее хранение требует очень низких температур - минус 60-80 градусов Цельсия.Именно поэтому CEPI объединила усилия с Merck и базирующейся в Сингапуре научно-исследовательской организацией Hilleman Laboratories для усовершенствования вакцины, сообщил Хатчетт."Мы работаем над улучшением производственного процесса, чтобы вакцина стала более доступной и термостабильной, - информировал генеральный директор. - Это сделает вакцину более экологичной и простой в использовании. Также будет проще масштабировать ее производство в случае новой крупномасштабной вспышки".Одной из главных проблем, особенно для медицинских работников, пытающихся доставить вакцины в отдаленные районы, где часто происходят вспышки лихорадки Эбола, является необходимость хранения при сверхнизкой температуре. Специальные транспортные контейнеры способны поддерживать необходимую температуру в течение нескольких дней, однако для длительного хранения требуются дорогостоящие специальные морозильные камеры и резервные генераторы в местах с нестабильным электроснабжением."Мы считаем, что новый продукт будет стабилен при температуре 2-8 градусов Цельсия в течение нескольких месяцев, что значительно упростит его использование в условиях вспышек", - подчеркнул эксперт.Это ускорит транспортировку вакцины, сократит затраты, а также уменьшит потребление энергии и потенциальные потери. Кроме того, сама вакцина должна стать дешевле, что позволит создать более крупные запасы и сделать вакцину более доступной.Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола - особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом. Первый случай заболевания человека был зарегистрирован на территории современной Демократической Республики Конго в 1976 году. Самая крупная вспышка, произошедшая в 2014-2016 годах, унесла жизни 11 тыс. человек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки