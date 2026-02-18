Привычные растения оказались мощным оружием против воспаления

Соединения из мяты, эвкалипта и перца чили способны значительно усиливать противовоспалительное действие друг друга. К такому выводу пришли исследователи из Токийского университета науки, изучив влияние растительных веществ на иммунные клетки.В лабораторных экспериментах ученые воздействовали на макрофаги — клетки иммунной системы, отвечающие за запуск воспалительной реакции. После стимуляции воспаления бактериальным компонентом клетки обрабатывали ментолом, 1,8-цинеолом и капсаицином как по отдельности, так и в сочетаниях. Наиболее выраженный эффект наблюдался при совместном применении капсаицина с ментолом или эвкалиптовым соединением. Оказалось, что в комбинации их эффект возрастает в сотни раз по сравнению с действием каждого компонента по отдельности.Анализ показал, что вещества активируют разные внутриклеточные сигнальные пути. Ментол и 1,8-цинеол влияют на TRP-каналы и кальциевую регуляцию, тогда как капсаицин подавляет воспалительные процессы через иной механизм. Одновременное воздействие на несколько систем и обеспечивает выраженный синергетический эффект.Авторы работы отмечают, что результаты помогают объяснить пользу сочетания специй и ароматических растений в рационе. В перспективе такие комбинации могут лечь в основу функциональных продуктов и добавок для контроля хронического воспаления, однако для подтверждения эффекта у человека необходимы дополнительные исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки