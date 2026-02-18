Сила мышц является прогностическим фактором долголетия у пожилых женщин

Для здорового старения поддержание мышечной силы, вероятно, так же важно, как и достаточная аэробная активность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного под руководством Университета Буффало с участием более 5000 женщин в возрасте от 63 до 99 лет, опубликованные в журнале JAMA Network Open. Исследование показало, что у женщин с более высокой силой хвата и у тех, кто выполнил пять подъемов из положения сидя в положение стоя без посторонней помощи за максимально короткое время, риск смерти был значительно ниже в течение восьмилетнего периода наблюдения.Более низкие показатели смертности были очевидны даже после учета физической активности и малоподвижного образа жизни, измеренных с помощью данных акселерометра, скорости походки (показатель сердечно-сосудистой подготовленности) и С-реактивного белка, биомаркера воспаления в крови, который, как считается, является основной причиной как потери мышечной функции, так и преждевременной смерти.Фактически, на каждые 7 килограммов силы хвата в среднем приходилось снижение смертности на 12%. Что касается вставания со стула, то при переходе от самого медленного времени к самому быстрому с шагом в 6 секунд исследователи зафиксировали снижение смертности на 4%.Сила хвата и тест на вставание со стула — два теста, которые часто используются для определения уровня силы у пожилых пациентов в клинических условиях.«Если у вас недостаточно мышечной силы, чтобы встать, вам будет трудно заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, которая является наиболее распространенным видом отдыха среди взрослых жителей США в возрасте 65 лет и старше», - говорит ведущий автор исследования профессор Майкл Ламонте из Университета Буффало.«Сила мышц во многом позволяет человеку перемещать тело из одной точки в другую, особенно при движении против силы тяжести», — добавляет Ламонте. «Здоровое старение, вероятно, лучше всего достигается за счет достаточного количества как аэробных, так и силовых физических упражнений. Когда мы больше не можем встать со стула и двигаться, у нас начинаются проблемы».Ламонте отмечает, что это самое крупное на сегодняшний день исследование, оценивающее связь мышечной силы с продолжительностью жизни у женщин старше 60 лет, и добавляет, что в большинстве предыдущих крупномасштабных эпидемиологических исследований отсутствовали показатели физической активности, воспаления и сердечно-сосудистой выносливости, использованные в этом исследовании. Эти показатели помогли Ламонте и его коллегам одновременно учесть эти важные факторы смертности, чтобы лучше изолировать связь с мышечной силой.«Мы также показали, что различия в размерах тела не объясняют связь мышечной силы со смертностью», — говорит он. «Когда мы масштабировали показатели силы до массы тела и даже до мышечной массы, смертность оставалась значительно ниже».Даже среди женщин, которые не соответствовали действующим рекомендациям по физической активности для взрослых (150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности), у тех, кто обладал большей мышечной силой, наблюдалась значительно более низкая смертность. Ламонте говорит, что это «значительный шаг вперед» в имеющихся данных, подтверждающих необходимость включения показателя мышечной силы в информационные кампании по вопросам физической активности, особенно для пожилых людей — особенно важной возрастной группы.«Поскольку женщины в возрасте 80 лет и старше составляют самую быстрорастущую возрастную группу в США, важность мониторинга и поддержания мышечной силы будет иметь огромные последствия для общественного здравоохранения в ближайшие десятилетия», — говорит он.Существует множество способов наращивания мышечной массы, включая использование обычных свободных весов и гантелей или тренажеров, а также упражнений с собственным весом, таких как модифицированные отжимания, жим от стены и приседания.Ламонте добавляет, что поход в спортзал может даже и не понадобиться. «Даже использование консервных банок или книг в качестве сопротивления стимулирует скелетные мышцы и может быть полезно для людей, для которых другие варианты неприемлемы».Ламонте отмечает, что пожилым людям, в частности, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом по поводу безопасности начала упражнений для укрепления мышц, добавляя, что тем, кто не знаком с такими видами деятельности, следует проконсультироваться с физиотерапевтом или специалистом по лечебной физкультуре, чтобы обеспечить безопасность, а также достичь целевых показателей по укреплению мышц.

