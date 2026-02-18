Россиянам назвали главную опасность пельменей
Врач подчеркнула, что содержание данных нутриентов в рационе должно быть ограничено, а также предупредила, что они являются факторами риска для развития ряда патологий, приводящих к снижению качества и продолжительности жизни.
Помимо этого, тесто для пельменей, особенно тех, которые приобретаются в магазине, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, пояснила специалист.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий