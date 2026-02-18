Россиянам назвали главную опасность пельменей

Главная опасность пельменей заключается в высоком содержании в фарше насыщенного жира и соли, что повышает риски развития ряда заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.Врач подчеркнула, что содержание данных нутриентов в рационе должно быть ограничено, а также предупредила, что они являются факторами риска для развития ряда патологий, приводящих к снижению качества и продолжительности жизни.Помимо этого, тесто для пельменей, особенно тех, которые приобретаются в магазине, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, пояснила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки