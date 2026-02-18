Ученые назвали причину быстрого роста случаев миопии

В течение многих лет рост числа случаев миопии — или близорукости — широко связывали с увеличением времени, проводимого за экраном, особенно среди детей и молодых людей. Но новое исследование ученых из Колледжа оптометрии SUNY предполагает, что ситуация может быть сложнее и иметь более человеческий характер.В новом исследовании, опубликованном в?журнале Cell Reports, авторы предполагают, что миопия может быть вызвана не столько самими экранами, сколько распространенной зрительной привычкой в помещении: длительной фокусировкой на близком расстоянии в условиях низкой освещенности, что ограничивает количество света, достигающего сетчатки.«Близорукость достигла почти эпидемического уровня во всем мире, однако мы до сих пор не до конца понимаем ее причины. Наши исследования показывают, что одним из общих факторов может быть количество света, достигающего сетчатки во время длительной работы на близком расстоянии, особенно в помещении», - говорит соавтор исследования профессор Хосе-Мануэль Алонсо.Миопия (близорукость) — это заболевание зрения, при котором зрение на дальнем расстоянии становится нечетким и приобретает масштабы мировой эпидемии, поражая почти 50 процентов молодых людей в США и Европе и около 90 процентов в некоторых частях Восточной Азии. Хотя генетика играет важную роль, быстрый рост заболеваемости всего за несколько поколений свидетельствует о том, что факторы окружающей среды также имеют решающее значение.Заболевание можно вызвать в экспериментах на животных с помощью зрительной депривации или отрицательных линз, и считается, что эти два процесса индукции включают разные нейронные механизмы. Клиницисты также контролируют прогрессирование миопии с помощью различных подходов, которые, как считается, задействуют несколько механизмов (мультифокальные линзы, офтальмологический атропин, снижение контрастности, увеличение времени, проводимого на открытом воздухе, и другие). Ученые из Колледжа оптометрии Государственного университета Нью-Йорка (SUNY) в своей статье предлагают единый нейронный механизм для объяснения всех существующих подходов к индукции и контролю миопии.В исследовании выдвинута новая гипотеза, которая может помочь объяснить давнюю загадку в науке о зрении: почему так много, казалось бы, разных факторов, от работы на близком расстоянии и тусклого освещения в помещении до таких методов лечения, как капли атропина, мультифокальные линзы и время, проведенное на открытом воздухе, влияют на прогрессирование близорукости.«При ярком солнечном свете зрачок сужается, чтобы защитить глаз, но при этом пропускать достаточно света к сетчатке», — объясняет соавтор исследования Уруша Махарджан. «Когда люди фокусируются на близких объектах в помещении, таких как телефоны, планшеты или книги, зрачок также может сужаться, не из-за яркости, а для повышения резкости изображения. При слабом освещении это сочетание может значительно снизить освещенность сетчатки».Согласно этому механизму, близорукость развивается, когда плохое освещение сетчатки не приводит к возникновению интенсивной активности сетчатки, поскольку источники света слишком тусклые, а сужение зрачка чрезмерно на коротких расстояниях. Напротив, близорукость не развивается, когда глаз подвергается воздействию яркого света, и сужение зрачка регулируется яркостью изображения, а не расстоянием до объекта наблюдения.Новое исследование демонстрирует, что отрицательные линзы уменьшают освещение сетчатки, сужая зрачок за счет процесса, известного как аккомодация (то есть, аккомодационное увеличение оптической силы линзы глаза при фокусировке изображений на коротких расстояниях). Такое сужение зрачка усиливается при увеличении аккомодации за счет сокращения расстояния до объекта наблюдения или ношения чрезмерно сильных отрицательных линз. Более того, сужение зрачка становится еще сильнее, когда аккомодация линзы поддерживается в течение длительного времени (например, десятков минут), и еще сильнее, когда глаз становится близоруким. Исследование также демонстрирует дополнительные нарушения, связанные с близорукостью, такие как поворот глаза при аккомодации и эффективность моргания при сужении зрачка.Если предложенный механизм окажется верным, он может привести к изменению парадигмы в нашем понимании прогрессирования и контроля миопии. Согласно этому механизму, миопию можно контролировать, подвергая глаз воздействию безопасного уровня яркого света при ограниченном сужении зрачка, вызванном аккомодацией. Сужение зрачка, вызванное аккомодацией, можно ограничить, уменьшив силу аккомодации с помощью линз (мультифокальных или с пониженным контрастом), блокируя непосредственно мышцы, вызывающие сужение зрачка (капли атропина), или просто проводя время на открытом воздухе без задействования аккомодации (смотря на дальние расстояния).Возможно, самое важное заключается в том, что новый механизм предсказывает: любой подход к контролю близорукости потерпит неудачу, если глаз будет подвергаться чрезмерной аккомодации в помещении при слабом освещении в течение длительного времени.«Это не окончательный ответ, — подчеркивает Алонсо. — Но исследование предлагает проверяемую гипотезу, которая переосмысливает взаимодействие зрительных привычек, освещения и фокусировки взгляда. Это гипотеза, основанная на измеримых физиологических данных, которая объединяет множество существующих доказательств. Необходимы дополнительные исследования, но это дает нам новый способ думать о профилактике и лечении».

