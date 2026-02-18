Frontiers: Дефицит каких витаминов особенно критичен для мозга

Нехватка витаминов группы B, D, A, С, Е и К связана с более быстрым когнитивным снижением при болезни Альцгеймера. Но их прием при комбинированной терапии способен затормозить атрофию мозга на ранних этапах болезниБолезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции, при которой поступательно разрушаются нейроны, вызывая ухудшение памяти, мыслительных функций и способности к самостоятельности в быту. Чтобы понять, как именно рацион связан с нейродегенерацией, исследователями были проанализированы данные ранее опубликованных клинических и экспериментальных работ.Авторы констатируют: пациенты с болезнью Альцгеймера часто отличаются пониженными уровнями как жирорастворимых витаминов (A, K), так и водорастворимых — прежде всего группы B и витамина C. Самые точные данные эксперты получили для витаминов B6, B9 и B12, что участвуют в обмене гомоцистеина.Повышение концентрации этого соединения связано с активацией атрофии мозга и снижением ментальных функций. В нескольких исследованиях двухлетний прием комбинации этих витаминов приводил к замедлению уменьшение объема мозга у людей, когнитивные нарушения которых были лёгкими.Обнадёживающие результаты получены для витамина D, а также для антиоксидантов — витаминов C и E. Предположительно, они способны уменьшать уровень окислительного стресса и воспалений — процессов, играющих ключевую роль в повреждении нейронов. Авторы акцентируют: максимальный эффект наблюдается при комплексном приеме витаминов.

