Frontiers: Дефицит каких витаминов особенно критичен для мозга

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции, при которой поступательно разрушаются нейроны, вызывая ухудшение памяти, мыслительных функций и способности к самостоятельности в быту. Чтобы понять, как именно рацион связан с нейродегенерацией, исследователями были проанализированы данные ранее опубликованных клинических и экспериментальных работ.
Авторы констатируют: пациенты с болезнью Альцгеймера часто отличаются пониженными уровнями как жирорастворимых витаминов (A, K), так и водорастворимых — прежде всего группы B и витамина C. Самые точные данные эксперты получили для витаминов B6, B9 и B12, что участвуют в обмене гомоцистеина.
Повышение концентрации этого соединения связано с активацией атрофии мозга и снижением ментальных функций. В нескольких исследованиях двухлетний прием комбинации этих витаминов приводил к замедлению уменьшение объема мозга у людей, когнитивные нарушения которых были лёгкими.
Обнадёживающие результаты получены для витамина D, а также для антиоксидантов — витаминов C и E. Предположительно, они способны уменьшать уровень окислительного стресса и воспалений — процессов, играющих ключевую роль в повреждении нейронов. Авторы акцентируют: максимальный эффект наблюдается при комплексном приеме витаминов.
