Онколог предупредил о ранних симптомах рака кишечника

Онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов рассказал, какие ранние симптомы могут указывать на рак кишечника у молодых людей.Врач предупредил, что симптомами рака кишечника у людей младше 40 лет могут быть боль в животе, кровь в стуле, длительная диарея и железодефицитная анемия. Он подчеркнул: даже один из этих симптомов должен насторожить, а комбинация нескольких заметно увеличивает риск рака.«Стойкое изменение характера стула, ощущение неполного опорожнения кишечника, появление крови на бумаге, необъяснимая потеря веса, выраженная усталость должны стать поводом незамедлительно пройти обследование», — призвал врач.При этом, по его словам, особенно внимательными при появлении этих симптомов нужно быть людям с ожирением, а также тем, кто злоупотребляет сладкими напитками и ультраобработанной пищей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки