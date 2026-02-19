Раскрыт неочевидный фактор улучшения памяти

Фаза дыхания может влиять на то, насколько успешно человек вспоминает информацию. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в Journal of Neuroscience (JN). Ученые показали, что дыхание способно координировать нейронные процессы, лежащие в основе извлечения воспоминаний.В исследовании были проанализированы данные 18 участников, у которых одновременно регистрировали электроэнцефалограмму и дыхание во время выполнения задания на эпизодическую память. Оказалось, что успешное вспоминание чаще происходило во время выдоха. Именно в эту фазу дыхания усиливались характерные колебания мозговой активности в альфа- и бета-диапазонах, а также процессы реактивации следов памяти.Кроме того, сила связи между дыхательным ритмом и нейронной реактивацией напрямую коррелировала с качеством выполнения задания. Чем выраженнее была синхронизация, тем лучше участники справлялись с задачей на воспоминание.Авторы предполагают, что дыхание может выступать своего рода «каркасом» для памяти, создавая благоприятные нейронные условия для извлечения информации. Полученные данные подтверждают: базовые физиологические процессы способны тонко настраивать когнитивные функции человека.

