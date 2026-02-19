Загрязнение воздуха может наносить вред мозгу независимо от других заболеваний

Врачи давно советуют пожилым людям контролировать артериальное давление, лечить депрессию и снижать риск инсульта как ключевые шаги для защиты мозга от болезни Альцгеймера. Новое исследование предполагает, что эти советы, хотя и обоснованные, могут упускать из виду важный фактор риска, связанный с окружающей средой.Проанализировав данные почти 28 миллионов пациентов Medicare за почти два десятилетия, исследователи из Университета Эмори обнаружили, что длительное воздействие мелкодисперсных частиц в воздухе связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, в значительной степени независимо от высокого кровяного давления, депрессии или инсульта. Другими словами, эти распространенные заболевания практически не объясняют связь.Высокое кровяное давление, депрессия и инсульт вместе объясняют менее 8% взаимосвязи между загрязненным воздухом и болезнью Альцгеймера. Результаты исследования предполагают, что загрязнение воздуха может влиять на риск развития болезни Альцгеймера через механизмы, не объясняемые этими распространенными заболеваниями.Если загрязнение воздуха повреждает стареющий мозг посредством механизмов, которые не полностью объясняются сердечно-сосудистыми заболеваниями или психическими расстройствами, то одних лишь мер по борьбе с этими заболеваниями недостаточно для полной защиты. Для миллионов пожилых американцев, уже страдающих от высокого кровяного давления или перенесших инсульт, воздух за окнами может представлять опасность, которую не могут устранить никакие лекарства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки