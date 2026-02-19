Назван главный провокатор раннего старения

Врач-косметолог, хирург, кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева назвала способ предотвратить раннее старение.По словам Атагишиевой, главным провокатором преждевременного старения является разрушение коллагена. По ее словам, этот белок составляет до 30–40 процентов всех белков организма, и снижение его количества приводит к потере тонуса кожи, появлению морщин и ухудшению состояния соединительной ткани.Эксперт отметила, что разрушение коллагена провоцируют дефицит магния, повышенный уровень глюкозы и недостаток витамина С, а также хронический стресс. «Если глюкоза повышена, то начинается гликация — процесс, при котором сахар "склеивает" белки, и коллаген становится более ломким, менее эластичным», — объяснила она.Атагишиева также подчеркнула, что образ жизни и питание играют важную роль в сохранении коллагена. По ее словам, правильное питание, восполнение дефицита нутриентов и снижение стрессовой нагрузки помогают замедлить преждевременное старение и поддерживать здоровье кожи и тканей надолго.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки