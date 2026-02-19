SA: диета с высоким содержанием растительной пищи может продлить жизнь

На протяжении десятилетий многие считали, что продолжительность жизни в значительной степени заложена в нашей ДНК. Если родители дожили до девяноста лет, то дети могли ожидать, что их жизнь будет похожа. Если же нет, то могло казаться, что будущее уже предопределено.Новое масштабное исследование, проведенное Хуачжунским университетом науки и технологий (HUST), предполагает, что это не вся история. То, что люди едят изо дня в день, может добавить реальных лет к жизни, независимо от того, что говорит ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Исследователи наблюдали за более чем 100 000 взрослых участников из британского биобанка в течение примерно 11 лет. За это время умерло более 4000 участников.Исследовательская группа изучила, насколько точно люди придерживались пяти хорошо известных моделей здорового питания, включая средиземноморскую диету, диету с упором на растительную пищу, диету DASH для снижения артериального давления и диету, разработанную для снижения риска развития диабета.Люди, которые показали самые высокие результаты по здоровому питанию, жили дольше. По сравнению с теми, кто придерживался наихудшего рациона, у тех, кто питался наиболее здорово, риск смерти в течение периода исследования был примерно на 18–24 процента ниже.Такие цифры могут казаться чем-то далёким. Поэтому исследователи задали более понятный вопрос: сколько дополнительных лет жизни это означает?Исследователи, изучив данные о людях, начиная с 45 лет, сравнили тех, кто придерживался наиболее здорового питания, с теми, кто придерживался наименее здорового питания. Команда оценила вероятную продолжительность жизни каждой группы.Ожидалось, что мужчины, придерживавшиеся наиболее здорового режима питания, проживут примерно на 2-3 года дольше, чем мужчины с плохими показателями в отношении питания. Ожидалось, что женщины, придерживающиеся наиболее здорового питания, проживут примерно на 1,5–2,3 года дольше, чем женщины с самым низким качеством питания.Это не означает, что все автоматически продлят свою жизнь ровно на столько лет. Это значит, что в среднем, среди большой группы людей, более здоровые пищевые привычки были связаны с большей продолжительностью жизни.Среди пяти изученных моделей питания, диета, разработанная для снижения риска диабета, показала наиболее значительное увеличение продолжительности жизни у мужчин. Эта диета ориентирована на продукты с высоким содержанием клетчатки, полезные жиры и низкое потребление сахара для улучшения контроля уровня сахара в крови.Для женщин наибольшую пользу принес средиземноморский тип питания. Этот тип питания включает в себя большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, оливкового масла, орехов и умеренное количество рыбы.Польза здорового питания не была связана только с одним заболеванием. У людей с более высокими показателями правильного питания наблюдалась более низкая смертность от нескольких основных причин.К ним относятся рак, респираторные заболевания, такие как хронические заболевания легких, и другие серьезные проблемы со здоровьем.Проще говоря, здоровое питание защищает не только одну часть тела. Оно поддерживает общее здоровье и снижает риск смерти от многих различных заболеваний.Исследователи также рассчитали генетический показатель на основе 19 вариантов, связанных с продолжительностью жизни. Как и ожидалось, у людей с более высокими генетическими показателями был более низкий риск смерти. Их гены давали им преимущество.Тем не менее, диета оказывала влияние на всех генетических уровнях. Даже люди с более низкой генетической вероятностью долгой жизни получали пользу от правильного питания.Для большинства изученных диет эффект здорового питания оставался стабильным независимо от наличия у человека сильных генов, способствующих долголетию, или их отсутствия.Здоровое питание предполагает употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и полезных жиров. Оно ограничивает потребление сладких напитков и продуктов, подвергшихся сильной обработке.В этом исследовании было установлено, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, тесно связано с увеличением продолжительности жизни, в то время как употребление сладких напитков связано с сокращением продолжительности жизни.Здоровое питание способствует стабилизации уровня сахара в крови, уменьшает воспаление и защищает сердце и легкие. Со временем эти небольшие ежедневные изменения приводят к ощутимым результатам.Ещё один важный момент — гибкость. Пять диет, рассмотренных в исследовании, не идентичны. Они происходят из разных традиций и ориентированы на разные цели в области здоровья. Тем не менее, все они были связаны с увеличением продолжительности жизни. Это означает, что существует не один способ правильно питаться.Чтобы увидеть результаты, не обязательно придерживаться безупречного или крайне строгого плана питания. Даже постепенное улучшение рациона, переход от менее качественных продуктов к более питательным, может со временем оказать реальное воздействие.Главный вывод прост, но очень важен. Хотя гены влияют на здоровье и продолжительность жизни, они — лишь часть истории. Выбор блюд, повторяющийся изо дня в день на протяжении многих лет, может существенно повлиять на продолжительность и качество вашей жизни. ДНК заложена при рождении и не может быть изменена. Однако можно контролировать то, что окажется на тарелке в следующий раз.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки