Врач объяснила, почему зумеры массово лысеют
К причинам облысения у зумеров специалисты относят резкие скачки гормонов, которые характерны для подростков, избыток стресса, плохое питание, а также заболевания кожи.
«Но причины не только в генах, физиологии и образе жизни. Сейчас на раннее облысение попросту стали обращать больше внимания. Современная молодёжь больше следит за внешностью, чем старшее поколение, поэтому молодые люди раньше замечают изменения и идут к специалистам», — подчеркнула эксперт.
