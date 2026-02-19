Nutrients: Три растения работают как мощное оружие против воспаления

Группа ученых из Токийского университета науки обнаружила, что соединения из мяты, эвкалипта и перца чили способны заметно усиливать противовоспалительное действие друг друга, когда применяются совместно.Японские учёные провели лабораторные эксперименты по изучению влияния ментола; 1,8-цинеола, являющегося основным компонентом эвкалиптового масла, и капсаицина (соединения из острого перца) на макрофаги. Последние являются клетками иммунной системы, подавляющими воспалительные реакции. Специалисты стимулировали воспаления при помощи бактериальных компонентов, а затем клетки обрабатывались этими веществами как по отдельности, так и в разных комбинациях.Наиболее мощный эффект наблюдали при сочетании капсаицина с ментолом либо 1,8-цинеолом. При использовании комбинаций противовоспалительное действие нарастало в сотни раз в сравнении с применением каждого вещества в отдельности.Анализ показывает, что данные вещества действуют по разным направлениям внутри клеток. Ментол и 1,8-цинеол влияют на белки-рецепторы, отвечающие за регуляцию потока кальция — важного сигнала запуска воспаления. Капсаицин работает иначе: через блокировку других звеньев воспалительных реакций. Подавляя эти механизмы одновременно, достигается общий противовоспалительный эффект, значительно более сильный, чем при применении каждого вещества по отдельности.По мнению авторов, подобные комбинации в перспективе будут использованы при создании функциональных продуктов и добавок, помогающих контролировать хроническое воспаление. Пока результаты получены на клеточных моделях, теперь необходимо подтверждение данного эффекта у человека через дальнейшие изыскания.

