Названы вызывающие импотенцию скрытые проблемы со здоровьем

Врач общей практики Филиппа Кей назвала скрытые проблемы со здоровьем, провоцирующие импотенцию.За советом к врачу обратился читатель, которому не помогают препараты для потенции. В ответ на его вопрос Кей указала, что проблемы с эрекцией могло вызвать плохое кровообращение, возникшее из-за высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина или диабета. «Эти состояния обычно объясняются неправильным питанием и недостатком физической активности. Они значительно повышают риск не только эректильной дисфункции, но и опасных для жизни инфарктов или инсультов», — предупредила она.По словам терапевта, проблемы интимного характера у мужчин также нередко возникают из-за психологических причин: стресса, тревоги и конфликтов в отношениях. Врач посоветовала пациенту обследоваться и при необходимости пройти лечение.Кей добавила, что в случаях, когда доступные методы не дают результата, могут помочь вакуумные устройства для эрекции. По ее словам, они притягивают кровь к пенису, затем удерживают ее с помощью сужающего кольца, которое надевают на основание полового органа.

