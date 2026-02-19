Врач подсказала способ определить оптимальное количество часов сна

Чтобы определить оптимальное количество часов сна, человеку необходимо понаблюдать за своим самочувствием на протяжении дня, утверждает врач Альба Гарсия Арагон.По словам Арагон, на то, что человек спал достаточно, указывают следующие признаки: он просыпается без особых трудностей, у него нет сонливости, но зато есть высокая концентрация внимания в течение дня, стабильное настроение и в целом хорошие результаты во всех сферах.«Однако если вам очень трудно вставать, вы чувствуете усталость в течение дня, раздражительность или рассеянность, то, возможно, вам не хватает отдыха, либо, даже если часов сна достаточно, сон не приносит восстановления», — предупредила специалистка.Она пояснила, что одним людям достаточно пяти-шести часов ночного отдыха, в то время как другим нужно спать до десяти часов. Только личное наблюдение поможет определиться, к какой категории относится тот или иной человек, заключила Арагон.

