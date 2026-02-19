Врач подсказала способ определить оптимальное количество часов сна
По словам Арагон, на то, что человек спал достаточно, указывают следующие признаки: он просыпается без особых трудностей, у него нет сонливости, но зато есть высокая концентрация внимания в течение дня, стабильное настроение и в целом хорошие результаты во всех сферах.
«Однако если вам очень трудно вставать, вы чувствуете усталость в течение дня, раздражительность или рассеянность, то, возможно, вам не хватает отдыха, либо, даже если часов сна достаточно, сон не приносит восстановления», — предупредила специалистка.
Она пояснила, что одним людям достаточно пяти-шести часов ночного отдыха, в то время как другим нужно спать до десяти часов. Только личное наблюдение поможет определиться, к какой категории относится тот или иной человек, заключила Арагон.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий