Назван неожиданный способ снизить уровень холестерина
По словам химика, ключевую роль в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний играет баланс между «плохим» и «хорошим» холестерином. Он отметил, что на это соотношение можно повлиять с помощью питания. Одним из продуктов с таким свойством специалист назвал красное вино.
Забетакис пояснил, что красное вино, в том числе безалкогольное, содержит полярные липиды и другие соединения, которые помогают «хорошему» холестерину выводить излишки «плохого». «Умеренное употребление одного-двух небольших бокалов красного вина в день связано с более благоприятным холестериновым профилем, но превышение этой дозы сводит пользу на нет», — подчеркнул ученый.
Также он упомянул, что, помимо красного вина, контролировать уровень холестерина помогают фрукты и овощи, жирная рыба и оливковое масло, ферментированные молочные продукты. Однако Забетакис отметил, что укрепить здоровье сердца помогают не отдельные продукты, а коррекция рациона в целом.
Добавил validol в категорию Разное
