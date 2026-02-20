Назван неожиданный способ снизить уровень холестерина

Доцент кафедры пищевой химии Университета Лимерика Иоаннис Забетакис считает, что небольшое количество красного вина способствует снижению уровня холестерина.По словам химика, ключевую роль в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний играет баланс между «плохим» и «хорошим» холестерином. Он отметил, что на это соотношение можно повлиять с помощью питания. Одним из продуктов с таким свойством специалист назвал красное вино.Забетакис пояснил, что красное вино, в том числе безалкогольное, содержит полярные липиды и другие соединения, которые помогают «хорошему» холестерину выводить излишки «плохого». «Умеренное употребление одного-двух небольших бокалов красного вина в день связано с более благоприятным холестериновым профилем, но превышение этой дозы сводит пользу на нет», — подчеркнул ученый.Также он упомянул, что, помимо красного вина, контролировать уровень холестерина помогают фрукты и овощи, жирная рыба и оливковое масло, ферментированные молочные продукты. Однако Забетакис отметил, что укрепить здоровье сердца помогают не отдельные продукты, а коррекция рациона в целом.

