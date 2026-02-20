Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими
Висо призвал покупать в магазине исключительно цельное молоко. Среди его полезных свойств он выделил лучшее усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K за счет содержания в продукте молочного жира.
В обезжиренном или полуобезжиренном молоке, по словам врача, нет компонента, благодаря которому перечисленные витамины выполняют свои функции в организме. Кроме того, цельное молоко гораздо лучше насыщает, а длительное чувство сытости снижает желание перекусывать и тягу к ультраобработанным продуктам, добавил специалист.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий