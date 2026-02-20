Открыт способ предсказать болезнь Альцгеймера задолго до первых симптомов

Ученые разработали модель, которая позволяет по анализу крови оценить, когда у человека могут появиться симптомы болезни Альцгеймера.Метод основан на измерении уровня белка p-tau217 в плазме крови. Этот белок отражает накопление в мозге амилоида и тау — двух ключевых патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследователи сравнили данные более 600 пожилых добровольцев и выяснили, что по уровню p-tau217 можно спрогнозировать начало симптомов с точностью примерно до трех-четырех лет.Оказалось, что чем раньше в крови повышается p-tau217, тем позже обычно появляются клинические проявления. Например, если повышенный уровень белка выявлялся в 60 лет, симптомы могли развиться примерно через 20 лет. Если же изменения фиксировались в 80 лет, признаки болезни возникали в среднем через 11 лет. Это может говорить о том, что в более молодом возрасте мозг лучше компенсирует патологические процессы.Авторы подчеркивают, что пока такой тест в основном нужен для научных исследований и клинических испытаний новых препаратов. Однако в будущем он может помочь врачам заранее определять людей из группы риска и планировать профилактические меры или лечение до появления выраженных когнитивных нарушений.

