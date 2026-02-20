Женщинам назвали не связанные с беременностью причины задержки менструации

Гинеколог Ракель Магальяйнш назвала женщинам не связанные с беременностью причины задержки менструации.Как рассказала Магальяйнш, высокий уровень стресса, плохой сон, переутомление, эмоциональные проблемы, внезапные изменения в распорядке дня и смена часовых поясов негативно сказываются на выработке гормонов, контролирующих менструальный цикл. Также задержка менструации может произойти из-за быстрой потери веса, соблюдения очень строгих диет и высокоинтенсивных тренировок, предупредила она.Еще одной причиной специалистка назвала начало или прекращение приема контрацептивов, поскольку организму необходим период адаптации. Кроме того, при появлении этой проблемы она посоветовала провериться на заболевания, связанные с гормональным дисбалансом. Гинекологические инфекции и воспаления обычно не приводят к задержке менструации, но может измениться характер кровотечения. Так, в этом случае выделения зачастую становятся обильнее, а боль усиливается, добавила Магальяйнш.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки