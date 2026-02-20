Появился первый в мире препарат от одного серьёзного заболевания
Препарат под торговым названием Amshepuri разработан на основе нервных клеток, предназначенных для трансплантации пациентам. Клинические испытания, завершённые в апреле 2025 года, показали положительные изменения у части испытуемых.
Заявка на одобрение была подана фармкомпанией Sumitomo Pharma в августе прошлого года. Она рассматривалась по ускоренной процедуре.
Директор института Дзюн Такахаси назвал это важнейшим шагом и пообещал сделать терапию стандартной опцией.
