Появился первый в мире препарат от одного серьёзного заболевания

В Японии частично одобрили первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона, созданный на основе индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). Об этом объявил Институт по исследованию и применению iPS-клеток при Киотском университете.Препарат под торговым названием Amshepuri разработан на основе нервных клеток, предназначенных для трансплантации пациентам. Клинические испытания, завершённые в апреле 2025 года, показали положительные изменения у части испытуемых.Заявка на одобрение была подана фармкомпанией Sumitomo Pharma в августе прошлого года. Она рассматривалась по ускоренной процедуре.Директор института Дзюн Такахаси назвал это важнейшим шагом и пообещал сделать терапию стандартной опцией.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки