Neurology: привычка читать книги снижает риск деменции почти на 40%

Многолетняя привычка читать книги, писать и изучать иностранные языки может существенно снизить риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Университета Раша в СШАУченые проанализировали данные 1939 человек, средний возраст которых на момент начала наблюдения составлял 80 лет. За их состоянием следили почти восемь лет. Участников оценивали по так называемой шкале «когнитивного обогащения» — показателю, отражающему, насколько активно человек на протяжении жизни был вовлечен в интеллектуальные занятия.«Наше исследование охватывает когнитивное обогащение от детства до позднего возраста, с акцентом на деятельность и среду, которые стимулируют работу мозга», — пояснила нейропсихолог Андреа Заммит.Участников опрашивали о привычках в возрасте 12 лет, 40 лет и в текущий период жизни. Вопросы касались чтения книг, посещения библиотек и музеев, изучения иностранных языков, использования словарей и других занятий, связанных с обработкой текста и языка.Выяснилось, что у людей с наивысшими показателями «когнитивного обогащения» риск развития болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а риск легких когнитивных нарушений — на 36% по сравнению с участниками с самыми низкими показателями. В среднем развитие болезни Альцгеймера у них откладывалось примерно на пять лет, а легких когнитивных нарушений — на семь лет.Кроме того, исследователи изучили образцы мозговой ткани умерших участников. У людей с более высоким уровнем интеллектуальной активности в детстве отмечались признаки большей устойчивости к накоплению патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера.Результаты дополняют растущий массив доказательств того, что регулярная умственная нагрузка может поддерживать здоровье мозга. По словам Андреа Заммит, «последовательное участие в разнообразных интеллектуально стимулирующих занятиях на протяжении жизни может сыграть важную роль в сохранении когнитивных функций».Исследователи считают, что расширение доступа к библиотекам, образовательным программам и другим ресурсам, формирующим интерес к чтению и обучению с раннего возраста, может стать одним из инструментов снижения распространенности деменции в будущем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки