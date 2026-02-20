Асимметрия и контрактура остаются частыми причинами повторной маммопластики
По данным профильных специалистов, за последние 3–4 года спрос на повторную коррекцию груди вырос на 25–30%. Основная причина, по словам экспертов, кроется в попытке сэкономить на первичной операции.
Экономия на первой операции как системная ошибка
Пациенты нередко выбирают хирурга, ориентируясь прежде всего на стоимость вмешательства. В условиях большого предложения это приводит к тому, что:
• операция проводится врачом без узкой специализации на хирургии груди;
• используются типовые решения без учёта индивидуальных анатомических особенностей;
• недооценивается долгосрочный результат и возможные осложнения.
Через 1– 3 года после первичной маммопластики пациентки сталкиваются с проблемами:
• асимметрией молочных желёз;
• неестественной формой груди;
• смещением имплантов;
• перерастяжением мягких тканей;
• капсулярной контрактурой.
Именно в этот момент начинается повторный поиск — уже не «доступного», а наиболее компетентного хирурга для исправления ошибок.
Критерий «переделок» как маркер лучшего специалиста
В профессиональной среде давно существует негласное правило: уровень пластического хирурга лучше всего виден не в простых случаях, а в том, кому доверяют исправление чужих ошибок.
Повторные и реконструктивные операции на груди требуют:
• глубокого понимания анатомии грудной клетки и молочных желёз;
• опыта работы с различными видами осложнений;
• точного прогнозирования поведения тканей после вмешательства;
• индивидуального подхода вместо шаблонных решений.
Именно такие хирурги постепенно формируют репутацию специалистов, к которым обращаются в самых сложных ситуациях.
На что обращают внимание пациенты при повторном выборе
По мнению экспертов, пациенты, столкнувшиеся с неудачным результатом, ищут хирургов:
• с подтверждённым опытом работы со сложными и повторными случаями (не менее 100–150 подобных операций);
• академическим статусом и научной деятельностью;
• участием в формировании профессиональных стандартов;
• международным признанием и членством в профильных ассоциациях;
• стабильными долгосрочными результатами (фото пациентов через 3–5 лет).
Советы профессионала: как найти подходящего хирурга
Ряд пластических хирургов Москвы, специализирующихся на реконструктивной маммопластике, обладают подобными компетенциями, и их профессиональный путь иллюстрирует, как перечисленные критерии реализуются в реальной практике.
Мельников Дмитрий Владимирович — пластический хирург, сочетающий клиническую практику и научную работу, специализирующийся на эстетической и реконструктивной хирургии груди и тела, кандидат медицинских наук, доцент и ведущий научный сотрудник кафедры пластической хирургии Сеченовского университета, руководитель центра пластической хирургии «Ланцет» при Институте пластической хирургии и косметологии ИПХИК при поиске специалиста для повторной маммопластики советует обратить внимание на:
1. Опыт в реконструктивных операциях. Спросите, сколько подобных случаев выполнил хирург за последний год.
2. Портфолио с долгосрочными результатами. Просите фото через 2–3 года после операции, а не только «до/после».
3. Академическую деятельность. Преподавание в вузах и научные публикации говорят о системном подходе.
4. Технологическую оснащённость клиники. Наличие 3D моделирования, современного оборудования для диагностики.
5. Отзывы пациентов. Ищите не просто хвалебные комментарии, а развёрнутые истории с описанием процесса реабилитации.
«При выборе хирурга для повторной коррекции важно не поддаваться эмоциям, а опираться на объективные критерии: опыт, научную базу, долгосрочные результаты. Только так можно минимизировать риски и добиться стабильного результата», — отмечает Д. В. Мельников.
