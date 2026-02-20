Brain: снижение уровня белка REST в мозге может указывать на болезнь Альцгеймера

У людей с болезнью Альцгеймера резко снижается уровень белка REST — ключевого «защитника» нейронов, поддерживающего их устойчивость к стрессу и старению. К такому выводу пришли исследователи из Университета Осло и Университетской больницы Акерсхуса.Ученые обнаружили, что истощение REST связано с накоплением «клеточных отходов» в мозге и нарушением энергоснабжения нейронов. Это сопровождается ухудшением памяти и других когнитивных функций. По мнению авторов, различия в уровне REST могут частично объяснять, почему у одних людей развивается выраженная деменция, а у других возрастные изменения протекают мягче.Исследователи также изучили роль молекулы NAD?, которая участвует в процессах старения. В экспериментах на мышах с моделью болезни Альцгеймера введение NAD? повышало активность REST, усиливало работу мозга в состоянии покоя, замедляло потерю памяти и улучшало механизмы удаления клеточных отходов.Команда предполагает, что с возрастом ослабевает аутофагия — система «самоочистки» клеток, которую ученые называют «двигателем» мозга. Снижение ее активности способствует развитию нейродегенеративных заболеваний. Повышение уровня NAD?, по их данным, может частично восстанавливать эту защитную систему.Ранее предшественники NAD? уже тестировались в клинических исследованиях при редких генетических заболеваниях, включая синдром Вернера — генетическое заболевание, при котором происходит преждевременное старение и развитие заболеваний, типичных для пожилых людей.Авторы подчеркивают, что их работа впервые демонстрирует способность NAD? активировать REST в мозге. Это создает научную основу для дальнейших клинических испытаний при болезни Альцгеймера — с целью воздействовать на механизмы заболевания, а не только на его симптомы.

