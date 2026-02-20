BJSM: аэробные упражнения наиболее эффективны для облегчения депрессии и тревоги

Регулярная физическая активность может внести значительный вклад в облегчение тревоги и депрессии, оказывая эффект, сравнимый с действием лекарств. Аэробные упражнения, по-видимому, особенно полезны.Исследователи из Австралии и США в недавней обзорной статье изучили влияние различных видов физической активности на симптомы депрессии и тревоги. Результаты были опубликованы в British Journal of Sports Medicine.То, что физические упражнения приносят пользу не только физическому, но и психическому здоровью, уже было четко продемонстрировано в нескольких предыдущих исследованиях.Например, исследователи сообщили в Journal of Affective Disorders, что бег так же эффективен, как антидепрессанты, при тревоге и депрессии, а другое исследование даже пришло к выводу, что физические упражнения в этом отношении более эффективны, чем лекарства.В данной обзорной статье исследователи представили влияние различных видов физических упражнений на депрессию и тревогу во всех группах населения, включая детей и взрослых с клинически диагностированными и субклиническими симптомами.Влияние физических упражнений на депрессию было определено путем анализа 800 отдельных исследований с общим числом участников 57 930 человек в возрасте от 10 до 90 лет. Для оценки влияния физических упражнений на тревожные расстройства группа исследователей проанализировала 258 отдельных исследований с участием 19 368 человек в возрасте от 18 до 67 лет.Все участники имели диагностированную клиническую депрессию или проявляли симптомы депрессии, но не страдали от других сопутствующих заболеваний, поясняют исследователи.Исследователи разделили изученные ими виды физических упражнений на четыре группы: аэробные упражнения, силовые тренировки, упражнения на расслабление, такие как йога или тай-чи, и комбинация этих методов.Анализ данных показал, что все формы регулярных физических упражнений, независимо от возраста или пола, столь же эффективны, а то и более эффективны, чем медикаментозное лечение или психотерапия, сообщают исследователи.Аэробные упражнения оказали наибольшее влияние на симптомы депрессии и тревоги, причем эффект был особенно выражен у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет и у женщин в послеродовой период.Кроме того, групповые и контролируемые тренировки способствовали облегчению депрессии и тревоги, а более короткие тренировки низкой интенсивности оказались особенно эффективными в снижении тревожности.В целом, результаты исследования показывают, что вмешательства на основе физических упражнений могут эффективно облегчать симптомы депрессии и тревоги. Следовательно, физические упражнения должны быть неотъемлемой частью терапии тревожных расстройств и депрессии.

