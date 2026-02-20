Названы главные причины мужского бесплодия

Каждая десятая пара испытывает трудности с зачатием, треть этих случаев происходит из-за проблем с мужской фертильностью.Одной из главных причин мужского бесплодия специалист назвал варикоцеле, которое ухудшает производство, подвижность и качество сперматозоидов. По словам Наджари, примерно у 40 процентов мужчин с проблемами зачатия обнаруживается именно эта патология.Помимо варикоцеле, к причинам мужского бесплодия Наджари отнес возрастные изменения, ожирение, воздействие токсинов и нарушения гормонального баланса, а также проблемы с качеством сперматозоидов, такие как их низкое количество или плохая подвижность. «Важно понимать, что часто причину можно найти и вылечить, если мужчина вовремя обратится к специалисту», — отметил эксперт по фертильности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки