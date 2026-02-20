Врач подсказал три способа остановить внезапный позыв в туалет
Во-первых, по словам Каллехо, при позыве в туалет нужно воздействовать на мышцы тазового дна. «Сожмите их, как будто пытаетесь остановить поток мочи, примерно 5-10 раз очень быстро. Это пошлет сдерживающий сигнал в мочевой пузырь и прямую кишку, и ваш мозг восстановит контроль», — пояснил он.
Вторым действенным приемом является осознанное дыхание, добавил врач. «Вдыхайте через нос в течение четырех секунд и выдыхайте через рот в течение шести-восьми секунд», — порекомендовал он.
Кроме того, специалист призвал постараться отвлечься. Каллехо объяснил, что если думать о туалете, то позыв только усилится. Вместо этого можно, например, делать в голове какие-то вычисления, порекомендовал доктор.
