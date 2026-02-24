Наблюдение за птицами может изменять мозг и укреплять его защиту от старения

У опытных орнитологов наблюдаются особенности строения мозга, которые могут лежать в основе их замечательной способности распознавать незнакомых птиц и предполагают, что наблюдение за птицами может изменять мозг примерно так же, как изучение языка или музыкального инструмента. Такие занятия могут укреплять когнитивный резерв — способность мозга защищаться от старения и адаптироваться к повреждениям.При обучении или отработке навыка мозг реорганизуется, укрепляя и оптимизируя соответствующие пути. Эта способность, известная как нейропластичность, лежит в основе развития экспертных знаний. Именно поэтому у профессиональных музыкантов наблюдаются структурные изменения в областях мозга, отвечающих за слух, а у спортсменов — аналогичные адаптации в двигательных областях.Чтобы понять, влияет ли наблюдение за птицами также на мозг, Эрик Винг из Йоркского университета в Канаде и его коллеги проанализировали структуру и функции мозга у 48 орнитологов-любителей, половина из которых были экспертами, а половина — новичками, по результатам скринингового теста. В исследовании участвовали люди в возрасте от 22 до 79 лет, обе группы были схожи по полу, возрасту и уровню образования.Во время сканирования мозга участникам показывали изображение птицы менее чем на 4 секунды. Примерно через 10 секунд они пытались определить ту же птицу на одном из четырех изображений, каждое из которых представляло собой другой вид. «Все птицы очень похожи», — говорит Винг. «Мы намеренно выбрали виды птиц, которые легко спутать».Задание повторялось 72 раза. В общей сложности исследователи использовали изображения 18 видов птиц — шесть из которых были местными, а 12 — нет — в качестве целевых.Как и ожидалось, опытные орнитологи смогли определить птиц лучше, чем новички. В среднем они точно определили 83 процента местных видов птиц и 61 процент неместных. В отличие от них, новички правильно определили 44 процента птиц обеих групп.При определении птиц, обитающих в других местах, активность в трех областях мозга – двусторонней префронтальной коре, двусторонней внутритеменной борозде и правой затылочно-височной коре – увеличивалась у опытных орнитологов, но не у новичков. Эти области участвуют в идентификации объектов, визуальной обработке, внимании и рабочей памяти. «Это говорит о широком спектре когнитивных процессов, задействованных в наблюдении за птицами», – говорит Винг.Эти области, наряду с другими, участвующими в этих функциях, также оказались более структурно сложными и организованными у опытных орнитологов, чем у новичков, что предполагает, что развитие навыков наблюдения за птицами перестраивает мозг.С возрастом структурная сложность и организация мозга, как правило, уменьшаются – тенденция, наблюдаемая как у новичков, так и у опытных орнитологов. Но у опытных орнитологов это снижение было менее выраженным, что предполагает, что наблюдение за птицами может способствовать формированию когнитивного резерва – способности мозга защищаться от старения и адаптироваться к повреждениям.«Это говорит о том, что поддержание мозговой активности с помощью некоторых специализированных способностей также связано с уменьшением последствий старения», — говорит Роберт Заторре из Университета Макгилла в Канаде. «Эта идея существует уже довольно давно, но она довольно спорная», — говорит он. «Эта статья добавляет еще одно доказательство в пользу этой концепции».Интенсивное занятие другими хобби, которые опираются на схожие навыки, такие как внимание, память и сенсорная интеграция, может привести к аналогичным изменениям в мозге, говорит Винг. «Наблюдение за птицами задействует множество различных когнитивных областей, что потенциально делает его полезным для многих различных типов познания», — говорит он. «Но в этом нет ничего присущего только аспекту наблюдения за птицами. Если бы существовала другая область, которая задействовала бы все те же типы процессов, мы ожидали бы увидеть там примерно сопоставимые изменения».Однако это исследование — лишь моментальный снимок. Возможно, у людей, которые начинают интересоваться наблюдением за птицами, уже есть структурные изменения в мозге, или другие факторы образа жизни, вызывающие изменения в мозге, чаще встречаются среди орнитологов. Чтобы точно определить, связаны ли изменения в мозге с наблюдением за птицами, исследователям необходимо будет проводить сканирование мозга несколько раз в течение месяцев или лет, говорит Винг.

